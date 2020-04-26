Türkiye'de yeni endemik çiğdem türü keşfedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'de yeni endemik çiğdem türü keşfedildi - Haberler
Karacaoğlan, Türkiye, Güncel, Haber

Türkiye'de yeni endemik çiğdem türü keşfedildi

Osmaniye-Kahramanmaraş bölgesinde, yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildiği bildirildi.

26.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:58
Türkiye'de yeni endemik çiğdem türü keşfedildi

Osmaniye-Kahramanmaraş bölgesinde, yeni bir endemik çiğdem türü keşfedildiği bildirildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından literatüre kazandırılan endemik bitkiye, "Karacaoğlan çiğdemi", bilimsel olarak ise "Crocus asymmetricus Erol" ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 220-230 türü bulunan çiğdemlerin çeşitlilik merkezinin Anadolu toprakları olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Yıldırım, Türkiye'de ise 143 çiğdem türü bulunduğunu ve bunların 120 kadarının sadece Anadolu'da yayılış gösteren endemik türler olduğuna dikkati çekti.

"Karacaoğlan'ın doğduğu ve yaşadığı bölgede keşfedildiği için"

Yeni türe "Karacaoğlan çiğdemi", ismini verdiklerini ifade eden Hasan Yıldırım, şunları kaydetti:

"17. yüzyılda Anadolu'nun önemli aşıklarından Karacaoğlan'ın doğduğu ve yaşadığı

yer hakkında birçok rivayet olsa da bu yerlerden en muhtemeli Osmaniye-Kahramanmaraş sınırı civarındaki Düziçi beldesidir. Osmaniye'de faaliyet gösteren Mali Müşavir Mehmet Çelik ve Düziçi'nde öğretmenlik yapan doğasever Öcal Derin'in fotoğrafladıkları çiğdemin, diğer çiğdemlere benzemediğini fark edip bitkinin fotoğraflarını Prof. Dr. Osman Erol ve şahsıma ulaştırmasıyla bitkinin bilimsel tanımlama sürecine başladık. Konunun uzmanı Prof. Dr. Osman Erol hocam bu türün şu ana kadar hiçbir çiğdem türünde görülmeyen asimetrik bir toprak altı gövdesine sahip olduğunu ve köklerinin ilk kez bu türde görülen bir özellik olarak tek bir bölgeden çıktığını fark ederek yeni bir tür olduğu kanaatine vardı."

Yıldırım, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erol ve öğrencileri Almıla Çiftçi, Rachel Mollman ile Leibniz Bitki Genetiği Enstitüsünden Doerte Harpke ile yeni türü morfolojik, sitolojik ve moleküler sistematik açıdan incelediklerini belirterek "Crocus asymmetricus Erol, uluslararası bitki taksonomisi dergisi Phytotaxa'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Bitkinin Türkçe ismi ise Karacaoğlan'ın doğduğu ve yaşadığı bölgede keşfedildiği için, Karacaoğlan çiğdemi olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bitkinin, özellikleri itibarıyla farklılık gösterdiğini ve bir an önce koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan Hasan Yıldırım, "Şu ana kadar çok az sayıda bireyi saptanabilen ve çiğdemler arasında oldukça farklı özellikleriyle dikkati çeken bu türün neslinin tehlike altına girmemesi için acilen koruma faaliyetlerinin başlatılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise bu bitkilerin keşfedilerek literatüre kazandırılmasının sağlık, ekonomi, turizm açısından değerinin yanı sıra endemik türlerin korunmaları için de önemli olduğunu belirterek emeği geçen akademisyenleri kutladı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Yıldız Tilbe Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Loris Karius Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Para Cezası
Şu an buradasınız: Türkiye'de yeni endemik çiğdem türü keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:37:08. #1.14#
title