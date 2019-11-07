Türkiye'de siyaset çok fazla

07.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:26

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Fikir Atölyesi"nin ilk programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda konuşan gazeteci Yusuf Kaplan, siyasetin toplum üzerindeki etkileri üzerine bir konuşma yaptı.

TARİHİ ŞEKİLLENDİREN ÜLKELER SİYASETLE UĞRAŞIR

Siyasetin toplumu sıradanlaştırdığını ve aşırı politize olmuş bir toplumda sadece çıkarların önce çıkacağını söyleyen Kaplan, "Siyasetle bir dünya kuramazsınız; çünkü siyasetin ontolojisi yok. Bu yüzden siyaset kurucu bir kaynak olamaz, sadece yol açabilir. Siyaset, kurduğunuz dünya için koruyucu bir yapı olabilir ve kurulmuş bir dünyanın önünü genişletebilir. Dünyada Türkiye kadar siyaseti abartan ikinci bir toplum yok. Tarihin şekillenmesinde kilit rol oynamış sekiz, on ülkeye baktığımızda bunu görürüz. Biz de tarihin şekillenmesinde rol oynamış sekiz, on ülkeden birisiyiz zaten. Bunu bir eleştiri olarak söylüyorum, siyasi bir söylem olarak ifade etmiyorum" sözlerine yer verdi.

OSMANLI TARİHİ TEMİZ BİR TARİHTİR

Türkiye'nin tarihin akışını şekillendiren bir ülke olduğuna değinen Kaplan, "Bizim ortaya koyduğumuz tarih, Osmanlı tarihi temiz bir tarihtir. Avrupa tarihiyle karşılaştırılmasın. Avrupa'daki Fransızlar, İspanyollar, Portekizler ve hatta Amerikalılara baktığınız zaman, bu ülkelerin işgal etmediği yer yok. İnsan hakları konusunda bize iddia ettikleri şey, bu ülkelerin kendi tarihinde yok. Batı uygarlığı genelde hep bir öteki üzerinden kendini var etti. Bütün toplumlar böyle değildir, özellikle İslam medeniyetine mensup toplumlar kendilerini başkaları üzerinden inşa etmezler. Bir toplumun, bir medeniyetin ilk olarak kendisini inşa etmesi beklenir" dedi.

Kaynak: Bültenler