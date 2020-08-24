Türkiye'de sadece iki tane bulunan hatalı basım 200 lirayı satışa çıkardı Türkiye'de sadece iki tane bulunan hatalı basım 200 lirayı satışa çıkardı Karabük'te, Türkiye'de sadece iki tane olan ve daha önce bir tanesi 170 bin liraya satılan hatalı basım 200 lirası olan Aydın Köyüstü, parayı satışa çıkardı.

Türkiye'de sadece iki tane bulunan hatalı basım 200 lirayı satışa çıkardı

KARABÜK - Karabük'te, Türkiye'de sadece iki tane olan ve daha önce bir tanesi 170 bin liraya satılan hatalı basım 200 lirası olan Aydın Köyüstü, parayı satışa çıkardı.

Karabük'te esnaflık yapan Aydın Köyüstü'nün elinde bulunan 200 TL'lik banknot, diğer paralardan farkıyla dikkat çekiyor.

200 liranın ön kısmında bulunan Atatürk resminin üzerinde hatalı basımdan dolayı "200 TL" rakamı yer alıyor. Parayı bir müşterisinden alan Köyüstü, paranın diğerlerinden farklı olduğunu görünce biraz araştırma yaparak hatalı basım olduğunu anladı. Bu tür hatalı paraların koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü anlayan Köyüstü, parayı satışa çıkardı.

Köyüstü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, paranın tesadüfen eline geçtiğini söyledi.

Paranın hatalı basım olduğunu ilk başta fark etmediğini ifade eden Köyüstü, "Sahte mi değil mi diye kontrol ettim. Toptancı bir arkadaşa verdim, 5 dakika sonra 'Ağabey bu parada bir gariplik var' diyerek bana geri getirdi. Parayı detaylı bir şekilde inceledikten sonra basım hatası olduğunu fark ettim. Araştırmalarımı yaptım, araştırmalar neticesinde Türkiye'de iki tane hatalı olduğunu, birinin 170 bin TL'ye satıldığını duydum" dedi.

Tekliflere açık olduğunu aktaran Köyüstü, "Satmayı düşünüyoruz. Atatürk'ün üzerinde rakamla 200 TL görünüyor. Diğer paralarda hiçbir şekilde Atatürk'ün üzerinde böyle bir yazı yok, sadece bunda var. Gelen tekliflere göre hareket edeceğiz. Şuana kadar bir teklif vermedik. 50 lira 50 bine, 100 lira 100 bine satıldı diye duydum. Normal şartlarda bunun da 200 bin TL etmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA