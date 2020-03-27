Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından...
Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecek.
27.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:02
Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA