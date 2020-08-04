Türkiye'de Kovid-19'dan 218 bin 491 kişi iyileşti
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Türkiye'de Kovid-19'dan 218 bin 491 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan 218 bin 491 kişi iyileşti
04.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:40

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

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