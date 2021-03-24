Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik

24.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:02

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken son günlerde artan vaka sayılarıyla adeta mutasyonlu virüs kabusu yaşamaya başladı. Normalleşmeyle beraber vaka sayılarında patlama yaşanırken, dün açıklanan günlük vaka sayısıyla birlikte Türkiye, dünya sıralamasını altüst etti ve 4 numaraya çıktı.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısında patlama yaşanınca dünya sıralaması da altüst oldu. Dün açıklanan günlük korona vaka sayısı ile Türkiye, dünya sıralamasında 4. sırada yer aldı.

BREZİLYA LİSTENİN BAŞINDA

23 Mart'ta açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 84 bin 996 ile Brezilya'da görüldü. Onu 58 bin 705 vaka ile ABD takip ederken, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan ise 47 bin 264 vaka sayısı ile takip etti. Türkiye ise 26 bin 182 yeni vaka sayısıyla dünya sıralamasında bir anda zıplama yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

İşte 23 Mart 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik

TOPLAM VAKA SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 3 milyon 61 bin 520 toplam vaka ile 9 numara oldu.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 30 bin 316 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı yarım milyonu geçti.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (6)
ENDER: Ha gayret biraz daha uğraşırsan 1.olacağız
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BENCE: NORMALLEŞME SÜRECİ KÖTÜYE KULLANILDI CUMARTESİ YASAĞI KALDIRILDI MİLLET GEZMEYE ÇIKTI OLAN ÇALIŞANA OLDU HEM YASAK 9 DA VARSA İŞ YERLERİ 6 DA KAPATILMALI
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BRAVO: SAYIN İLGİLİLER VE YETKİLİLER. . . HARİKASINIZ. . . HAAAARİKA!
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