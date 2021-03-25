Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar
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Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar

25.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:35

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 26 bini geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların mutasyonlu virüsten ciddi anlamda etkilendiğini belirten uzmanlar, enfeksiyon servislerinde 3 hafta öncesine kıyasla koronavirüs tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığını ifade ediyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu. 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

MUTASYON ÇOCUKLARI VURDU

Kovid-19 salgınında vaka sayıları 26 bini geçerken, çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Kovid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.

Türkiye'de koronavirüs mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme: Çocukları vurmaya başladı

"ÇOCUK VAKALARDA DA HASTANE YATIŞLARI BAŞLADI"

Tablonun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer, "Çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda. Kovid-19'a yakalanan çocuk hastalarda ağır zatürre yoksa ilaç kullanmıyoruz. Ancak MIS-C tablosunda ilaçlı tedavi uygulamak durumundayız. Şu an yoğun bakım servisimizde bir böbrek hastası Kovid-19 vakamızı toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'deki tablo endişe verici.

"EN BÜYÜK NEDENİ AİLELERLE GİDİLEN KAPALI ALANLAR, LOKANTALAR"

Ağırlık olarak 8-11 yaş dilimindeki çocukların etkilendiğini görüyoruz. Ebeveynler çocuklarını mümkün olduğunda açık havaya çıkartmalı, AVM ve kapalı alanlardan uzak tutmalılar. Çocuklardaki tablonun en büyük nedeni ailelerle gidilen kapalı alanlar, lokantalar. Bu dönem öpücük hastalığı dediğimiz, bademcik ağrısı, döküntü ve yüksek ateşle görülen şikayetlerde de artış söz konusu. 3 yaş altındaki çocuklara akciğerlerinin gelişimi açısından maske önermediğimizi de vurgulamak isterim" dedi.

Türkiye'de koronavirüs mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme: Çocukları vurmaya başladı

TÜRKİYE SALGINDA ÜÇÜNCÜ DALGANIN ETKİSİ ALTINDA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş da, "Kovid-19 son 15 gündür çocuklarda da yayılıyor. Son 15 günlük periyotta 'çok kötü' diye tanımladığımız, ağır zatürre vakalarını servise yatırmaya başladık. Ayrıca MIS-C tablosunda artış olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye salgında üçüncü dalganın etkisi altında. Mutant suş dediğimiz dediğimiz virüs türü şekil değiştirdi ve hızlıca yayılıyor. İngiliz varyantı, çocuk ve gençler arasında ciddi hastalığa neden olmaya başladı.

"DAHA GENİŞ VE DİSİPLİNLİ KISITLAMALAR GETİRİLMELİ"

İsviçre'de 0-9 yaş arası çocuklarda Kovid-19 oranı yüzde 132 artmış durumda. Bizdeki artış bu boyutta olmasa da, böyle devam ederse İsviçre'deki oranı görürüz. Yöresel farklar olabilir ama önce kapatıp yavaş yavaş açılmamamız gerekirdi. Daha geniş ve disiplinli kısıtlamalar getirilmeli. Eğer önümüzdeki 2 haftalık süreçte 9 yaş altındaki grupta virüs yayılımı artarsa 30-45 yaş arası ebeveyn grubu da bundan fazlasıyla etkilenecek" diye konuştu.

Türkiye'de koronavirüs mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme: Çocukları vurmaya başladı
Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar
Haber Yorumları (20)
VATANDAŞ: eee ne diye okulları açtınız o halde. tabi evlat bizim evladımız sizin değil
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İZMİRLİ AMA CAKMA DEGİL: Yaz geliyor, daha bunun Ruslari vaaaar, Araplari vaaaaar, Cinlileri vaaaaar, yurtdisinda calisanlarin izne gelmeleri vaaaaar. . . . Daha ne kadar artacak, düsünmek bile istemiyorum.
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MUTASYONLU VİRÜS: Biz kongrelere, siyasi toplantılara, ünlü düğünlerine uğramıyoruz. Bizim tek uğradığımız yer garibanların ciğeri. ona göre tedbirinizi alın yeminle bir mutasyona daha uğrarım :)
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