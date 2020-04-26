Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 805'e yükseldi Türkiye'de son 24 saattte 99 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 805'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 26 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 99 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 805'ya yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 110 bin 130 oldu. Euronews.com'da Görüntüle