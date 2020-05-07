Türkiye'de Karantina Döneminde Çocukların İnternet Kullanımı Arttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zorlu dönemde internet kullanımı da artış gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zorlu dönemde internet kullanımı da artış gösterdi. Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti her zamankinden fazla kullanmaya başladı. Kaspersky, 2020'nin ilk çeyrek istatistiklerini paylaştı.

Mesajlaşma Uygulamaları ve Sosyal Medya Kullanımı Arttı

Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu. Bu süreçte internet kullanımının artmasıyla çocukların davranışlarında da değişimler yaşanıyor. Bu konuda en çok göze çarpan eğilim, sosyal medyanın artan rolü oldu. Türkiye'de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı Mart ayında yüzde 6 arttı. Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı. Ayrıca Türkiye'de Mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi. Ancak bu eğilim Mart ayının sonunda sıfırlandı.

Kaspersky'den Ebeveynlere Tavsiyeler

Ocak ayının ilk haftası ile Mart ayının son haftası karşılaştırıldığında web sitesi ziyaret sayısının yüzde 250 arttığı görüldü. 2020 ilk çeyrekte Kaspersky Safe Kids ebeveyn kontrolü modülünden alınan verilerin analiz edilmesiyle bu bulguya ulaşıldı. Kaspersky, bu eğilimi göz önünden bulundurarak ebeveyn kontrolü özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz sunmaya karar verdi. Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere öneride bulundu:

Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.

Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Safe Kids'i içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza siber tehditler ve uygunsuz içeriklere karşı güvenlik sağlar. Bu zorlu dönemde güvende olmak herkesin birinci önceliği olduğundan, Kaspersky birden fazla cihazda kullanılabilen en iyi güvenlik çözümünü 3 ay ücretsiz sunuyor.