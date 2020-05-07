Türkiye'de Karantina Döneminde Çocukların İnternet Kullanımı Arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de Karantina Döneminde Çocukların İnternet Kullanımı Arttı

Türkiye'de Karantina Döneminde Çocukların İnternet Kullanımı Arttı
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zorlu dönemde internet kullanımı da artış gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zorlu dönemde internet kullanımı da artış gösterdi. Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti her zamankinden fazla kullanmaya başladı. Kaspersky, 2020'nin ilk çeyrek istatistiklerini paylaştı.

Mesajlaşma Uygulamaları ve Sosyal Medya Kullanımı Arttı

Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu. Bu süreçte internet kullanımının artmasıyla çocukların davranışlarında da değişimler yaşanıyor. Bu konuda en çok göze çarpan eğilim, sosyal medyanın artan rolü oldu. Türkiye'de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı Mart ayında yüzde 6 arttı. Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı. Ayrıca Türkiye'de Mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi. Ancak bu eğilim Mart ayının sonunda sıfırlandı.

Kaspersky'den Ebeveynlere Tavsiyeler

Ocak ayının ilk haftası ile Mart ayının son haftası karşılaştırıldığında web sitesi ziyaret sayısının yüzde 250 arttığı görüldü. 2020 ilk çeyrekte Kaspersky Safe Kids ebeveyn kontrolü modülünden alınan verilerin analiz edilmesiyle bu bulguya ulaşıldı. Kaspersky, bu eğilimi göz önünden bulundurarak ebeveyn kontrolü özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz sunmaya karar verdi. Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere öneride bulundu:

Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.

Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Safe Kids'i içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza siber tehditler ve uygunsuz içeriklere karşı güvenlik sağlar. Bu zorlu dönemde güvende olmak herkesin birinci önceliği olduğundan, Kaspersky birden fazla cihazda kullanılabilen en iyi güvenlik çözümünü 3 ay ücretsiz sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Haber
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haber
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Bülent Uygun Gökhan Gönül Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Türkiye'de Karantina Döneminde Çocukların İnternet Kullanımı Arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:23:12. #1.15#
title