Türkiye'de işsiz sayısı kaç? İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? 2021 işsizlik oranı % kaçtır? Kaç kişi işsiz? Tüm istatistikler!

Son dakika haberlerine göre TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Türkiye'deki güncel işsiz sayısı kaçtır? Türkiye'deki işsizlik oranı kaçtır? Ülkemizdeki işsiz sayısı kaç? merak edildi. Peki, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz olanların sayısı kaçtır? Kaç kişi işsiz? Detaylar haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azaldı. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye geriledi. Peki, Türkiye'de işsiz sayısı kaç? İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? 2021 işsizlik oranı % kaçtır? Kaç kişi işsiz? İşsizlik oranı azaldı mı arttı mı? İşsiz olanların sayısı arttı mı azaldı mı? İşsizlik oranı son durum nedir?

TÜİK İŞSİZLİK TOPLU İSTATİSTİKLERİ

Bugün açıklanan verilere göre işsizlik oranları şu şekilde.

Güncel işsiz sayısı : 3 milyon 399 bin kişi

3 milyon 399 bin kişi Güncel işsizlik oranı : %10,6

%10,6 Güncel istihdam oranı : %44,9

%44,9 Genç nüfusta işsizlik oranı : %42,3

%42,3 Atıl iş gücü oranı : %22,4

İŞSİZLİK SAYISI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azaldı. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye geriledi.

Türkiye'deki işsiz sayısı : 3 milyon 399 bin kişi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İşsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Güncel işsizlik oranı : %10,6

İSTİHDAM ORANI YÜZDE KAÇ?

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %44,9 oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI % KAÇ?

İş gücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %50,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAM YÜZDE KAÇ?

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE KAÇ?

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %10,4, İSTİHDAM ORANI %45,6 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak %45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak %51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17,3 OLDU

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %17,3 oldu.

GÜNCEL TÜİK VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...