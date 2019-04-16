Türkiye'de İlk Kez "Yenilebilir Sanat Sergisi" Samsun'da Açılacak

"3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık&Çikolata ve Pasta Yarışması" kapsamında 500 klogram çikolatadan "Atatürk Onur Anıtı" yapılacak. 8 farklı ülkeden gelecek şef ve 100'ün üzerinde pastacı ile yapılacak dev pastalar, 1919 dilim yapılarak halka dağıtacak.

Türkiye'de ilk olacak

3 yıldır yapılan etkinliğe katılımın her geçen yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken Master Of Cake Samsun Kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, bu yılki yarışmada 500 kilogram çikolata ile Atatürk Onur Anıtı'nı yaparak, Türkiye'de ilk kez "Yenilebilir Sanat Sergisi"ni açacaklarını ve burada sergileneceğini söyledi. Bu yılki etkinliğin 19 Mayıs 1919'un 100. yıl olması nedeniyle ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Zümra Uludoğan, "Azerbaycanlı Heykeltıraş Senan Paşayev, 500 kilogram çikolatadan Atatürk Onur Anıtı'nı yapacak ve bunu Samsun Valisi Osman Kaymak'a hediye edeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin ilk Yenilebilir Sanat Sergisi'ni Samsun'da hayata geçireceğiz. Etkinliğimizde 8 farklı ülkeden 25 şef ve 100'ün üzerinde pastacı katılacak" dedi.

"Türkiye'de pastacılığın merkezi Samsun olacak"

3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pastacılık&Çikolata ve Pasta Yarışması'nın Türkiye'nin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Master Of Cake Samsun Kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, amaçlarının Türkiye'de Samsun'u pastacılıkta merkez haline getirmek olduğunu söyledi.

27 Nisan'da yapılacak yarışmaya; Azerbaycan, Nijerya ve İran'dan pastacıların katılacak.

Dev pastalar, 1919 dilim yapılarak halka dağıtılacak

27 Nisan'da yapılacak etkinlik; Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'ndan başlayıp, Cumhuriyet Meydanı, Çiftlik Caddesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Caddesi, Atatürk Onur Anıtı'na kadar ve tekrar başlangıç noktası üzerinde konuşlanacak pastacılar tarafından 1919 dilimli pasta halka dağıtılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA