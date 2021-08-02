Türkiye'de hangi illerde yangın var? Hangi ilçe ve mahallelerde yangın çıktı? Yangından etkilenen bölgeler neresi?

Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Peki, ülkemizde hangi bölgelerde yangın çıktı? Hangi ilçe, semt ve mahallelerde yangın oldu? Ülkemizde hangi bölgelerde yangınlar devam ediyor? Devam eden yangınlar var mı? Söndürülen yangınlar ve devam eden yangınlar açıklandı mı? Detaylar sizlerle...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor. Peki, hangi bölgelerde yangın var? Hangi il, ilçe ve mahallede yangın var, yangınlar devam ediyor mu? Türkiye'de hangi illerde yangın var? Hangi ilçe ve mahallelerde yangın çıktı? Yangından etkilenen bölgeler neresi? Ayrıntılı bilgiler sizlerle...

ÜLKEMİZDE HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un son paylaştığı verilere göre ise son 6 günde 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor.

Hafta başından bu yana Antalya, Muğla, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Çanakkale, Kayseri, Edirne, Kütahya, Aydın, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Balıkesir, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Bitlis, Kahramanmaraş, Çorum, Isparta illerinde yangınlar meydana geldi.

Yangın meydana gelen şehirler:

Antalya,

Muğla,

İzmir,

Osmaniye,

Mersin,

Adana,

Çanakkale,

Kayseri,

Edirne,

Kütahya,

Aydın,

Kilis,

Kocaeli,

Kastamonu,

Sakarya,

İstanbul,

Hatay,

Bursa,

Diyarbakır,

Karaman,

Balıkesir,

Manisa,

Bingöl,

Kırklareli,

Bilecik,

Şanlıurfa,

Bitlis,

Kahramanmaraş,

Çorum,

Isparta

MUĞLA-BODRUM ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden gelen son haberlere göre; alevler 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkiine de yayıldı. Yangın nedeniyle iki mahalle büyük oranda tahliye edildi. Öte yandan Bodrum'a bağlı Umurca Mahallesi'ndeki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı.

MUĞLA-MARMARİS, DATÇA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangına müdahale çalışmaları Asparan mevkii, Turunç ve Osmaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevler Marmaris-Datça karayoluna da yaklaştı. Trafiğe kapatılan karayolunda, bir süre sonra araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi.

MUĞLA-FETHİYE ORMAN YANGINI

Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de ormanlık alanda dün gece saat 00.30 sıralarında üç noktada birden yangın çıktı. Karadan yapılan müdahaleye rağmen yangının, rüzgârın da etkisiyle büyüdü.

KÖYCEĞİZ ORMAN YANGINI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.48'de başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan yapılan müdahale bugün karadan devam ediyor. Tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken yangına karadan müdahaleye devam edildiği belirtildi.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor.

Altun, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!

"İYİ NİYETLİ HER YARDIM GEREKLİDİR"

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

"TUZAKLARA DÜŞMEYİN"

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 yangın devam ediyor. Ayrıca, son 5 gün içerisinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor.