Türkiye'de Covid-19 Bitiş Tarihi SUTD Tarafından Açıklandı Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (SUTD) tarafından bilgisayarlı modelleme tekniği ile yapılan araştırma, ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili bazı detayları bizlere sunuyor.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (SUTD) tarafından bilgisayarlı modelleme tekniği ile yapılan araştırma, ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili bazı detayları bizlere sunuyor. Peki ülkemizde Covid-19 bitiş tarihi hakkındaki tahminler ne yönde? İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Ne Zaman Sona Erecek?

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi bünyesinde görev alan Data-Driven Innovation Lab, yapay zeka ve bilgisayarlı modelleme teknolojilerinden faydalanarak bazı ülkelerde salgının hangi tarihlerde biteceğini tespit etmeye çalıştı. Bu kapsamda ülkemiz de bu listenin içerisinde yer aldı.

Hazırlanan grafikte ülkemiz için virüsün bitiş tarihi 8 Eylül 2020 olarak tahmin edildi. Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda azalarak devam eden bir salgın tablosunun gelişmesi bekleniyor. Yine de raporun herhangi bir kesinlik taşımadığını, verilerden yola çıkarak yalnızca bir tahmin sunduğunu vurgulamak gerekiyor.

Önümüzde ciddi bir belirsizliğin var olduğunu göz önüne alınca kesin tahminler yapmanın oldukça zor bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.