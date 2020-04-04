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Cezayir, Türkiye, Samsun

- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi- Türkiye'de ki...

- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi Türkiye'de ki Cezayirli vatandaşlar ülkelerine döndü Cezayir'e gönderilecek ilk kafile Samsun'a ulaştı Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı Karabük'deki yurtlarda...

04.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:29
- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi- Türkiye'de ki...

- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi

Türkiye'de ki Cezayirli vatandaşlar ülkelerine döndü

Cezayir'e gönderilecek ilk kafile Samsun'a ulaştı

SAMSUN - Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı Karabük'deki yurtlarda misafir edilen bin 725 Cezayir vatandaşından yaklaşık 300 kişilik ilk kafile ülkelerine gönderilmek üzere Samsun Havalimanına getirildi.

Misafir edilen 748 Cezayirli vatandaşın ülkesine gönderilmek üzere Samsun'a yola çıkacağı duyurulmuştu. İlk olarak Karabük'te İsmail Necati Efendi Erkek Yurdu ve Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdun'da bulunan 748 Cezayir vatandaşından yaklaşık 300 kişilik ilk kafile 14 otobüs ile Samsun'a getirildi. Burada emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Aralarında çocuklar ve yaşlıların bulunduğu Cezayirli vatandaşlar ilk olarak sağlık kontrolünden geçti. Akabinde Cezayir'den gelen Cezayir Havayollarına ait uçağa bindirilen vatandaşlar ülkelerine gönderildi. Geri kalan Cezayirli vatandaşlar ise ülkelerine gönderilmek üzere Karabük'ten Samsun'a doğru yola çıktı.

Ayrıca Cezayir'de bulunan 555 Türk vatandaşı da Cezayir Havayollarına ait uçak ile Türkiye'ye tahliye edilerek Tokat ve Amasya'da karantina altına alındı.

- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi- Türkiye'de ki...

Kaynak: İHA

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- Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşları Samsun üzerinden ülkelerine gönderildi- Türkiye'de ki...
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