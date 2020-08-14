Türkiye'de bir ilk: "Konya'da korona virüse canlı takipli önlem"
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Türkiye'de bir ilk: "Konya'da korona virüse canlı takipli önlem"

Konya Büyükşehir Belediyesi, vaka sayısı artan korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle bir ilke imza attı.

14.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:03

Konya Büyükşehir Belediyesi, vaka sayısı artan korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle bir ilke imza attı. Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan uygulama ile durakta canlı kamera sistemini hayata geçirdi.

Büyükşehir, şehrin en kalabalık merkezlerinden olan Alaaddin Tepesi'ne yakın olan bir otobüs durağındaki dijital ekrana canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk Pandemi sürecinde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Korona virüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması ise şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken uygulamayı beğendiklerini ve maske-sosyal mesafe kuralına riayet edeceklerini ifade etti. Teknolojik kamera sistemiyle canlı takip uygulamasının farklı noktalarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında gerekse esnaf ziyaretleri ile korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyerek halkı bilinçlendiriyor.

(İHA)

Türkiye'de bir ilk: 'Konya'da korona virüse canlı takipli önlem'

Kaynak: İHA

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