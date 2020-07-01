Türkiye'de bir ilk, Diyarbakır'da elektrikli otomobillerle vatandaşa ücretsiz ulaşım
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Türkiye'de bir ilk, Diyarbakır'da elektrikli otomobillerle vatandaşa ücretsiz ulaşım

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Türkiye'de bir ilk, Diyarbakır'da elektrikli otomobillerle vatandaşa ücretsiz ulaşım
01.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:36

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Türkiye'de bir ilke imza attı. 1 milyon lira bedelli hayata geçirilen proje kapsamında 65 yaş ve üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve geçici koruma kararı uygulanan şiddet mağduru vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve kamu hastanelerine ulaşımlarını sağlanmak amacıyla 4 adet elektrikli otomobil tahsis edildi.

Yenişehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde hazırlanan ve devam eden 10 projeden biri daha hayata geçirildi. Proje ile dezavantajlı vatandaşlara evden servis hizmeti başlatıldı. Kaymakam Beşikçi tarafından 1 milyon lira harcanarak hayata geçirilen Ücretsiz Sosyal Taksi Projesi ile 65 yaş ve üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve geçici koruma kararı uygulanan şiddet mağduru vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına, özel-kamu hastanelerine ulaşımlarını sağlanmak amacıyla 4 adet elektrikli otomobil tahsis edildi.

"6 liraya 250 kilometre yol gidiyor"

Kaymakam Murat Beşikci, Ücretsiz Kent Ulaşım Sistemi Projesinin, pandemi süreci ortaya çıkmadan önce hayata geçirmek istedikleri bir proje olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Kanser hastalarımızla ilgili faaliyet yürüten bir derneğimizi ziyareti esnasında kanser hastalarımız özellikle kemoterapi sürecinde bağışıklık sistemlerinin zayıflaması nedeniyle enfeksiyon riskine karşı toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine bizlerden daha hijyenik koşullarda hizmet sunan özel servislerle taşınmaları yönünde bir talepte bulundular. Korona virüs sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu makul talebi bizlerde yaşlılarımızı, engelli hastalarımızı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı ve aile içi şiddete maruz kalmış vatandaşlarımızı, kadınlarımızı dahil ederek çevreci bir yöntemle bu talebi karşılamaya karar verdik. Bu kapsamda belediyemizin parkını dışarıdan ithal ettiğimiz fosil yakıtlar kullanan araçlar yerine, inşallah 2023 yılında da yollarla buluşacak olan yerli otomobilimiz gibi, elektrikli araçlarla araç parkımızı takviye ederek projemizi faaliyete koyduk. Bu kapsamda saha çalışmaları neticesinde 2 bine yakın hane tespit ettik. Bu hanelerimize ulaşarak hepsine tek tek ücretsiz kent ulaşım kart sistemine dahil ederek kendilerinin talepleri noktasında haftada en fazla bir defa olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, özel veya kamu hastanelerine ayrıca belediyemizin sosyal tesislerine ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde sağlamaya başladık. Araç parkımızda dört aracımız var. Zaman içerisinde talebe ve yoğunluğumuza göre bu sayıda artırmayı hedefliyoruz. Tabi elektrikli araçlarımız olduğu için, çok çevreci aynı zamanda da ekonomik bir yöntem. Günlük yaklaşık 6 liralık bir elektrik sarfiyatıyla 200-250 kilometre yakın bir menzile sahip, araçlarımızı hizmet götürüyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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