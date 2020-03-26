TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Türkiye, Manisa, Güncel

TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü, Türkiye genelindeki evlenme oranlarının bir önceki yıla göre azaldığını açıkladı. Açıklanan verilere göre evlenme oranı Manisa'da geçen yıla göre artış gösterdi. Ülke genelinde en fazla evlilik İstanbul'da yapılırken, en düşük evlilik sayısı ise Tunceli'de görüldü.

26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:14
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2019 yılına ait evlilik istatistiklerini açıkladı. Elde edilen verilere göre ülke genelinde evlenme oranlarının bir önceki yıla göre azaldığını belirten Akyol, Manisa'da ise bu oranın önceki seneye göre artış gösterdiğini söyledi. İstanbul, evlenme sayısının en yüksek olduğu il olarak açıklanırken, en düşük evlenme sayısı Tunceli'ye ait oldu.

''EN DÜŞÜK EVLİLİK SAYISI TUNCELİ'DE''

2019 yılı evlilik istatistiklerini açıklayan Akyol, "TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Evlenme İstatistikleri sonuçlarına göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 olmuştur. Türkiye'de 2019 yılı içinde evlenme sayısının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla 99 bin 858 çiftle İstanbul, 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir, 19 bin 732 çiftle Bursa ve 16 bin 645 çiftle Antalya olmuştur. En düşük evlenmenin yaşandığı 5 il ise sırasıyla 426 çiftle Tunceli, 434 çiftle Bayburt, 562 çiftle Ardahan, 728 çiftle Gümüşhane ve 966 çiftle Artvin'dir." dedi.

''YABANCI GELİN ORANI ARTTI''

"Türkiye'de yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görülmüştür." diyen Akyol, "Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25 olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşmiştir. Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görülmüştür. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluşturmuştur. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer almıştır. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izlemiştir.'' dedi.

''KABA EVLENME HIZINDA EN YÜKSEK ORAN AKSARAY'A AİT''

Bir yıl içindeki tüm evlenme sayısının o yıl kayıtlara geçen toplam nüfusa oranı ile hesaplanan Kaba Evlenme Hızı (KEH) hakkında bilgiler veren Akyol, ''Ülkemizde 2018 yılında binde 6,81 iken 2019 yılında binde 6,56 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde kaba evlenme hızı (KEH) en yüksek olan 5 il sırasıyla binde 7.89 ile Aksaray, binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis, binde 7.52 ile Yozgat ve binde 7.43 ile Osmaniye olmuştur. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu 5 il ise sırasıyla binde 4.45 ile Gümüşhane, binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt, binde 5.25 ile Kastamonu ve binde 5.45 ile Rize olmuştur." dedi.

''MANİSA'DA 2019 YILINDA 9 BİN 560 ÇİFT EVLENDİ''

Manisa'da 2019 yılında evlenen çift sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 9 bin 560'a ulaştığına dikkat çeken Akyol, "Manisa bu evlenme sayısıyla evlenme sayısının en yüksek olan iller arasında 14. Ege Bölgesi'nde 2. ildir. Manisa'da 2018 yılında binde 6,62 olan kaba evlenme hızı artarak 2019 yılında binde 6,66'ya çıkmıştır. Manisa ili binde 6,66 kaba evlenme hızı ile kaba evlenme hızı en yüksek olan iller arasında Ege Bölgesinde 2. Türkiye genelinde ise 28. sıradadır." dedi.

Kaynak: İHA

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