Çin aşısı parti parti Türkiye'ye geliyor! Peki, ülkemizde aşılama süreci nasıl olacak?

Çin'den alınan aşıların ilk partisi olan 3 milyon dozluk aşı şimdiye kadar 1 milyondan fazla insana uygulanırken, aşıların 6,5 milyonluk ikinci partisi bugün geldi. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar daha sonra bakım evlerinde kalan vatandaşlarda da uygulandı. İnsanlar aşılama sırasını merak ederken, sıralamayı sizler için derledik.

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği inaktif aşıyı kullanmayı tercih etti. Aşıların 3 milyonluk ilk dozu 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye geldi.

İLK OLARAK BAKAN KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ AŞI OLDU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hemen aşıların test sürecini başlattı. 14 günlük süren sürecin ardından onay alan Çin aşısı ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulandı. Daha sonraki günlerde bazı siyasi parti liderleri de aşılarını olurken, vatandaşlar aşılama sürecinin nasıl olacağını merak etti.

İLK SIRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında aşılama sürecine dair bilgilerin yer aldığı bir tablo yayınladı. 1. Aşamanın ilk etabında sağlık kurumlarında çalışan vatandaşlara aşı uygulandı. Bu süreç oldukça hızlı geçerken, 2. etapta yaşlı, engelli, koruma yerlerinde kalan ve çalışanların aşılanmasına başlandı.

Bu iki aşamada hala aşılamalar devam ederken, daha sonra 90 yaş ve üstü bireyler ile 85 -89 yaş arası bireyler aşılanmaya başlandı. Bakanlık yayınladığı tabloda başlanan ve devam eden aşamaları turkuaz renk ile boyarken, henüz geçilmemiş aşamalar beyaz olarak kaldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA SÜREÇ SONA YAKLAŞTI

65 yaş ve üstü bireylerin bulunduğu yaş aşamasında sona yaklaşıldı. 80-84 yaş arası, 75-79 yaş arası, 70-74 yaş arası ve 65-69 yaş arası bireylerin aşılanması bittikten sonra ilk aşama tamamlanacak.

2. AŞAMADA HİZMETİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER VAR

1. aşama tamamlandıktan sonra hizmetin sürdürülmesi açısından öncelikli sektörler içinde bulunanlar aşılanacak. Bu kapsamda sırasıyla; Milli savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim sektörü ve Gıda sektörü, Taşımacılık sektöründe çalışanlar, 60-64 yaş arası bireyler, 55-59 yaş arası bireyler 50-54 yaş arası bireyler aşılanacak.

3. AŞAMADA KRONİK HASTALIĞI OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Aşılamanın sondan bir önceki aşamasında kronik hastalığı olan; 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler ve 18-19 yaş arası bireyler öncelikli olacak. Daha sonra ise 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler ve 18-29 yaş arası bireyler aşılanacak.

4'üncü ve son aşamada ise sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.