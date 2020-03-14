Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Dünya genelinde 150 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüsü Türkiye'de de görüldü. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edilmesinin ardından virüsü etkileyip etkilemeyeceği sorusu sorulmaya başlandı. Düşen hava sıcaklıkları ile ilgili konuşan Prof. İlyas Dökmetaş, "Soğuklar koronavirüsü etkilemez" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada 5 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs ülkemizde de görüldü. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de havaların soğuyacağının tahmin edilmesiyle birlikte vatandaşlar sıcaklıkların virüsü etkileyip etkilemeyeceği sorusunu sormaya başladı. Prof. İlyas Dökmetaş koronavirüs ile sıcaklık düşüşleri arasındaki ilişkiyi yorumladı.

"SICAKLIKLAR 10-12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirterek, "Uzmanların da bu ara söyledikleri bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlü tutarsakkoronavirüsü karşı o kadar dirençli olacağız. Soğuk algınlığı riski de maalesef böyle zamanlarda arttığı için sıcaklık dalgalanışları her zamankinden daha fazla önem taşıyor.Bugün dışarıda olanlar hissetmişlerdir. İstanbul'da ciddi bir sıcaklık farkı var. Yarından itibaren önümüzdeki haftanın neredeyse tamamı sert bir sıcaklık düşüşü var. Yarın Marmara'da Karadeniz'de öğlenden sonra akşam saatlerinde İç Ege ve Anadolu'da sağanak yağış var. Yarın İstanbul 10 derecenin üzerini göremeyecek. İki gün içinde 12-13 derecelik bir azalış var. Ankara'da 19 dereceden yaklaşık 5 dereceye inecek. Pazartesi kısa süreli kar yağışları bekliyoruz. Adım adım geçersek yarından itibaren sıcaklık düşmeye başlıyor kuzey bölgelerde. Sıcaklık azalışıyla sağanak yağış gelecek. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesini bekliyoruz Marmara genelinde -1 dereceler, İç Anadolu'da ise -7 dereceler bile ölçülecek." dedi.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ KORONAVİRÜSÜ ETKİLER Mİ?

Ani sıcaklık düşüşleri ve koronavirüs ilişkisiyle ilgili çok merak edilen soruya yanıt veren Prof. İlyas Dökmetaş "Soğuklar koronavirüsü etkilemez. Virüs temasla bulaşır"dedi.