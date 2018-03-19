Türkiye'de 3. Olacak.

Türkiye'nin 3. Kayak Simülasyon Merkezi Sivas'ta kurulacak.

Sivas'ta İl Özel İdaresi tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği desteği ile 770 metre kare alanda Türkiye'nin 3. 'Kayak Simülasyon Merkezi'nin kurulması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya imzalı yazılı açıklamada, "Kayak simülasyon merkezlerinden ilki, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'da askeri eğitim amaçlı kullanılmak üzere yapılırken, ikincisi ise Kayak Federasyonunca İstanbul'da kayak severlerin eğitimi için hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda Türkiye'nin 3. 'Kayak Simülasyon Merkezi' de Sivas'a kazandırılmış olacak. 161 metre kare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave olarak toplam 155 metre kare izleme ve dinlenme alanlarına sahip olacak olan merkez içerisinde; sosyal alanlarda bulunacak.Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin şehrimize kazandırılmasının ardından, gerek Sivas'ta gerek çevre illerde yaşayan vatandaşlara kayak kültürünü aşılamak, kayak sporunun sevilmesini ve öğrenilmesini sağlamak amacıyla kurulacak olan merkezin, önemli bir misyonu üstlenmesi bekleniyor." Denildi. - SİVAS