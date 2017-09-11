Türkiye'de 210 Gündür Tutuklu Bulunan Deniz Yücel'in Doğum Günü Kutlandı

Türkiye'de 210 gündür tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Almanya Berlin'de 44. yaş günü kutlandı. Gazeteci örgütleri ve meslektaşlarını bir araya getiren 500 kişilik arabalı konvoy öncelikle başkent sokaklarında tur attı. Başbakanlık binası önünde toplanan gruba konuşma yapan gazetecinin ablası İlkay Yücel kardeşinin ve diğer meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu:



"Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Deniz'i yalnız bırakmadığınız için çok mutluyum. Bu onun cezaevinde geçirdiği ilk doğum günü. Umarım sonuncusu olur."



Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta adresine düzenlenen siber saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmış ve İstanbul emniyetinde gözaltına alınmıştı.14 gün gözaltında tutulduktan sonra PKK liderlerinden KCK Eş Başkanı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj nedeniyle "terör propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Yücel 17 Şubat 2017 tarihinden bu yana Silivri Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuluyor.



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Tags: Gepost: 10 september 2017