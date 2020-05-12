Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak

Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'ye batıdan giren çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacağını belirtti. Ülke genelinde önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediği için çamur yağmuru olma ihtimali görünmezken; atmosfer her zamankinden daha kızıl olacak.

Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
12.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:58

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'ye batıdan giren çöl tozunun, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacağını açıkladı. Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton tozun farklı kıtalara hareket ettiğini belirten Toros, "Bu doğada var olan düzenin bir sonucu olarak normal bir olaydır." dedi.

ÇÖL TOZU, TÜRKİYE'YE DOĞRU GELİYOR

Toros, Türkiye'nin şu anda Akdeniz üzerinden yüksek basınç etkisi altında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Çöl tozları bahar aylarında Türkiye semalarında çok gözleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmeleri göre, çöl tozu sahradan yola çıkıp İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'ye batıdan giren çöl tozu, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Çöl tozu, Türkiye'nin güneyinde daha etkili olacak. Çöl tozu Akdeniz üzerindeki yüksek basınç alanının etkisiyle Türkiye'ye hem sıcak hava ve hem de bol miktarda toz taşıyacak."

Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros

"ATMOSFER, DAHA KIZIL OLACAK"

Kuzey Afrika'dan esen rüzgarlarla gelen kum ve tozların yeryüzüne düştüğünde bitkilerin temel besin ihtiyaçlarına katkı sağladığını anlatan Toros, bunun da tarımda verimliliği yükselttiğini ifade etti. Toros, çöl tozunun orman ile denizdeki canlı yaşamına da olumlu etkisinin olduğunun altı çizerek, şunları kaydetti: "Çöl tozları radyo iletişim kanallarını, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiler. Ayrıca hava kirliliğinin artmasına neden olur. Çöl tozları atmosferdeki toz zerrecikleri ışığının kırılmasına ve yansıtılmasına sebep olmaktadır. Atmosferde toz fazla olduğunda gün doğumunda veya gün batımında atmosfer her zamankinden daha kızıl olmaktadır. Ayrıca güneş ve ayın etrafında yay veya çember şeklinde hale oluşturarak ayrı bir görsellik katmaktadır. Ayrıca çöl tozları yeryüzüne bazen yağmurla düşebiliyor. Türkiye'de önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini için çamur yağmuru olma ihtimali yok."

"RİSK GRUBUNDA OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR"

Çöl tozlarının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkilerini konu alan birçok çalışma olduğunu dile getiren Toros, "Ülkemiz insanları sürekli toz altında bulunmadığından Afrika gibi sürekli tozlu bölgelerde yaşayanlara göre toza karşı daha hassastırlar. Özellikle yaşlılar, çocuklar, solunum yolu ve kalp-damar rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere, risk grubunda bulunanlar tozdan daha fazla etkilenmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Haber
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Sinem Kobal Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Adana Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 13:33:31. #1.14#
title