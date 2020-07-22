Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu, Ayasofya kararından memnun Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kıyak, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in, Hazreti Muhammed'in kutlu hadisine nail olduğunu ve İstanbul'u fethederek İslam beldesi yaptığını hatırlattı.

İstanbul'un, dünyanın gözdesi ve sınırlarında farklı medeniyetleri barındıran bir şehir olduğuna işaret eden Kıyak, şunları kaydetti:

"Osmanlı'ya başkentlik yapmış bu şehir, tamamıyla İslam beldesi haline gelmiş ve Fatih Sultan Mehmed'in cuma namazıyla birlikte Ayasofya, cami olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması konusunda çalışmaları başlatan talimatı, İslam ümmetinin 86 yıllık hasretinin artık son bulması demektir."

Kıyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her anlamda desteklerinin tam olduğunu belirterek "Bu konuda Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu olarak üstümüze düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayasofya aslına döndü, İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA