Türkiye bu sevgiyi konuşuyor... Eşinin mezarında çektiği görüntüler ile takipçi sayısı bir haftada 60 bin'i geçti

SİVAS - Sivaslı Halil Yıldız, eşinin mezarında çektiği sosyal medya görüntüleri ile fenomen, takipçi sayısı bir haftada 60 bin'i geçti .

Sivas'ta yaşayan Halil Yıldız bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden eşi Hatice Yıldız'a duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisi ile sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal hesaplarında sürekli ölen eşi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Yıldız, paylaşımlarında eşine duyduğu özlem ve sevgiyi diye getiriyor. Okuyanları da yasa boğan paylaşımlar Yıldız'ın kısa sürede takipçi sayısının 60 bin'e ulaşmasına neden oldu. Paylaşımları görenler Yıldız'a ulaşıp üzüntüsünü paylaşarak kendisine destek oluyor.

Ölen eşini unutamıyor

Yıldız, vefatının ardından bir yıl geçmesine rağmen ölen eşini unutamadığını belirtip, "33 yıllık evliydik. Çok mutluyduk, çok huzurluyduk, ağladık beraber, güldük beraber, eğlendik beraber. Birbirimize karşı her hangi bir küskünlüğümüz hiç olmadı. Beni hiç bırakmamıştı ama şimdi bıraktı. Onsuz yaşanmıyor. Onu çok fazla özlüyorum. Her tarafta gözümün önünde. Çok seviyordum onu oda beni çok seviyor."dedi.

Gün sayıyor

Yıldız, eşi olmadan geçen her günün hesabını tutup, "Vefat edeli 384 gün oldu. Her Cuma günü gelip gülümün mezarını ziyaret ediyorum. Buraya gelip içimi döküyorum. Onları da sosyal medyada yazıyorum. Arkadaşlar bu yazdıklarımı sosyal medyada görmüşler. Bayağı bir çoğunluk oldular. Bana bayağı destek oldular. Güzellikler oldu. Beni takip eden arkadaşlarımdan da rabbim razı olsun. Ben hepsini seviyorum. "dedi.

Kendi mezarını ayaklarının dibinde yaptı

Yıldız, kendisinin eşinin ayaklarının altına layık olduğunu düşünerek kendi mezarını da eşinin ayaklarının dibinde hazırlattı. Konuyla ilgili şunları söyledi. "Kendi mezarımı da onun ayaklarının dibinde yaptırdım. Çünkü en onun ayaklarının altına layığım. Hayatta olsaydı asla bunu kabul etmezdi. Sen benim baş tacımsın derdi. Ben onun ayaklarının altının kölesiyim. "dedi.

Gençler seferber oldu

Halil Yıldız'ın paylaşımlarından etkilenerek onun üzüntüsünü paylaşan gençler, eşinin mezarında Yıldız ile buluşuyor. Yıldız'ın Cuma günleri eşinin mezarını ziyaret ettiğini bilen gençler bugün mezarda Yıldız ile bir araya gelip acısını paylaştı. Yanlarında getirdikleri çiçekleri mezara ekip mezarı süslediler. Gençler adına bir açıklama yapan Bekir Tağızade,"Biz Halit amcamızı sosyal medyadan tanıyoruz. Eşine olan sevgisi ve özlemini de sosyal medyadan öğrendik. Biz Halit amcamızı sevdiğimiz için bugün gençler olarak mezarda yanına geldik, çiçek dikerek mezarını süsleyeceğiz. Halit amcamızı bu kadar sevmemizin nedeni; eşine göstermiş olduğu sevgi ve vefadır. Bizlerde kendisini örnek alıyoruz." Şeklinde konuştu.