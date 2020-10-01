Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret
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Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret

01.10.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:24
Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA...

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasında birinci olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.

Elde ettikleri başarıyla Sivaslıları gururlandıran öğrencileri tebrik eden Savaşçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre öğrenciler Emre Sait İnanıcı, Ferhat Karadeve ve Enes Ceylan ile sohbet etti. Savaşçı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Okul Müdürü Halil Duman ve Öğretmen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Sönmez'i de elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Savaşçı, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SİVAS

Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret
Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret
Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret
Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret
Türkiye birincisi öğrencilerden Savaşçı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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