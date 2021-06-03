Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya "Adalet Yürüyüşü" başlattı
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Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya "Adalet Yürüyüşü" başlattı

Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya 'Adalet Yürüyüşü' başlattı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye Aile Birliği çatısı altında bir araya gelen dernek ve platformlara üye bir grup, süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkat çekmek için "Adalet Yürüyüşü" başlattı.

Türkiye Aile Birliği çatısı altında bir araya gelen dernek ve platformlara üye bir grup, süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkat çekmek için "Adalet Yürüyüşü" başlattı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde toplanan grup, "Çocuk haczi insanlık suçudur", "Çocuklar babasız kalmasın", "Süresiz nafaka yeni başlangıçlara engeldir" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına okunan basın açıklamasında, süresiz nafakanın kaldırılması ve çocukların haciz yoluyla ebeveynlere gösterilmesinin engellenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

Uzayan boşanma davalarının şiddet ve cinnetle sonuçlanabildiği ifade edilen açıklamada, "Yasal zeminin kadim medeniyetimiz, dini ve kültürel değerlerimiz ile giderek çatışan ve yabancılaşan bir hal alması, sosyal yozlaşma etkisini arttırmakta, her geçen gün aile merkezli adalet facialarına yol açmaktadır." denildi.

Açıklamanın ardından grup, Türkiye Aile Platformu adına Ankara'ya yürüyecek olan 5 kişiyi uğurlamak için Tuzla'ya hareket etti. 5 kişi "Adalet Yürüyüşü"ne başlarken, sırasıyla gidilecek İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Kızılcahamam ve 11 Haziran'da Ankara'da basın açıklaması yapılacak.

Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya 'Adalet Yürüyüşü' başlattı
Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya 'Adalet Yürüyüşü' başlattı
Türkiye Aile Birliği, Ankara'ya 'Adalet Yürüyüşü' başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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