Türkiye Adalet Akademisinden eğitim teknolojilerine yatırım

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, eğitim teknolojilerine yaptıkları yatırımları anlattı.

Özdemir, kurumun meslek içi eğitim programına katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, Türkiye Adalet Akademisinin hakim ve savcıların yanı sıra adaylarının da eğitimlerinden sorumlu kurum olduğunu söyledi.

Kamu kurumlarına yönelik hizmet içi eğitimler ile yurt dışındaki hakim, savcılara, uzmanlara yönelik de eğitim verdiklerini belirten Özdemir, "Adalet Akademisi olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uymak amacıyla yeniden kurgulanan yapımızla, yeni bir vizyonla, sürekli, sürdürülebilir bir eğitim anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Alanda eğitimin adalet açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Çünkü toplumun, vatandaşların adalete olan ihtiyaçlarının, en iyi şekilde, kanuna, anayasaya, vicdana uygun şekilde giderilmesi açısından hakim ve savcıların her daim yeni ortaya çıkan kanunlar, reformlar ve yenileme eğitimleri kapsamında eğitimlerini tekrar etmeleri gerekiyor. Yüz yüze eğitimlerimize de tekrar başladık. Bu süreçte tabii ki biz eğitim teknolojilerine Adalet Akademisi olarak yatırım yaptık. Adalet Akademisinin içerisinde bir stüdyo oluşturduk. Bu stüdyoda yaklaşık 80 civarında videolu ders, konunun uzmanı Yargıtay üyeleri, Ankara'daki seçkin hakimler tarafından anlatıldı. Meslektaşların kullanımına, eğitim platformunda sunuldu."

"İnteraktif eğitim metodu kullanıyoruz"

Özdemir, eğitim platformunun tüm içeriklerinin yaklaşık 50 bin kez izlendiğini dile getirdi.

Eğitimde son teknolojinin kullanılmasının önemine işaret eden Özdemir, "Adalet Akademisi aday eğitiminde eğitim teknolojisini üst düzey kullanmakta. Dersliklerde akıllı tahtalarla interaktif eğitim metodu kullanıyoruz. Video içeriklerle, eğitim platformunun üzerinden yayınlanan konu başlıklarıyla, konu şeritleriyle adaylarımızı daha iyi yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akademinin aday eğitiminde ortaya koyduğu yenilikçi vizyon kapsamında eğitim alanlara yönelik yarışmalar düzenlediklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilkini yapmıştık. Bu yıl da 2. yarışmayı düzenledik. Genç meslektaşlarımız pratik yaparak mesleğe hazırlanmış oluyorlar. Eğitim noktasında teknolojiye yatırım yapıyoruz. Şu an sanal ortamda eğitim verebilmek için sanal gözlüklerle ilgili eğitim içeriği üretmeğe çalışıyoruz. Belli bir seviyeye geldiğinde bu eğitim de bizim eğitimimizin ayrılmaz bir parçası olacak."

Özdemir, kaliteli eğitim için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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