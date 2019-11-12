Türkiye ABD'nin Çin'den yaptığı 44 milyar dolarlık ithalata talip

12.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:38

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, ABD'nin geçen yıl Çin'den yaptığı 44 milyar dolarlık plastik mamul ithalatının Türkiye'ye kaymasının sektörün üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, "AB ülkelerinin tersine Çin'in yıkıcı etkisi ile mücadele etmeye çalışan ABD'de plastik sektörüne yönelik herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Dolayısıyla bu durum bizim için bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD-Çin ticaret savaşının sonucu olarak ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatın Türkiye gibi ülkelere yöneleceğini ve ABD pazarının Türkiye için büyük bir potansiyel ihracat pazarına dönüşeceğini kaydetti.

ABD fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin plastik mamul ihracatından Türkiye'nin aldığı pay sadece yüzde 0,02 seviyesinde. Oysa Türkiye plastik sektörü olarak bu rakamı yukarıya taşıma ve ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle ortaya çıkacak büyük ABD pazarına yönelik ihracat potansiyelini; altyapımız, üretim kabiliyetimiz ve teknolojimiz ile karşılayabilecek güce sahibiz. Söz konusu kapının açılması daha yüksek fiyatlarla ihracat, daha yüksek ciro ve katma değer demek. Aynı zamanda sanayicilerimiz teknolojilerini geliştirerek yüksek katma değerli üretime yönelebilecek ve istihdam kapasitelerini artırabilecek.

Böylece sektörümüzün ülke ekonomisine verdiği katkı artacak, ülkemizin işsizlik ve dış ticaret açığı sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşmuş olacaktır. Yakın gelecekte bitmek üzere olan SOCAR yatırımı ve yeni başlayacak Yumurtalık Polimer Vadisi projeleri de bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Söz konusu projeler, Türkiye plastik sektörümüzün ham madde ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak, orta ve yüksek teknoloji plastik mamullerin üretim ve ihracatına önemli bir altyapı oluşturacak."

ABD pazarında Çin'in boşluğunu doldurabilecek en ideal ülke"

PAGEV Başkanı Eroğlu, ABD'nin geçen yıl Çin'den yaptığı 44 milyar dolarlık plastik mamul ithalatının Türkiye'ye kaymasının sektörün üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, "AB ülkelerinin tersine Çin'in yıkıcı etkisi ile mücadele etmeye çalışan ABD'de plastik sektörüne yönelik herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Dolayısıyla bu durum bizim için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük plastik ürün kullanıcısı olan ABD'nin, Türkiye için çok cazip bir pazar konumunda bulunduğunu aktaran Eroğlu, "Çin şu an ABD'nin 260 milyar dolarlık plastik mamul ithalatında yüzde 44 ile aslan payını elinde tutsa da değişen koşullarda bunu sürdürmesi mümkün görünmüyor. ABD pazarında Çin'in boşluğunu Türkiye gerek büyüklüğü gerekse de fiyat avantajı ile doldurabilecek en ideal ülke konumunda bulunuyor. PAGEV olarak konu ile ilgili çalışmalarımızı ABD'deki ilgili meslek örgütleriyle dirsek temasında yürütüyoruz. ABD kapısını zorlamaya ve Çin'in yerini almaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA