Türkiye 3.'Sü Doruk'tan Dpü'de Gösteri Uçuşu
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Türkiye 3.'Sü Doruk'tan Dpü'de Gösteri Uçuşu

Türkiye 3.'Sü Doruk'tan Dpü'de Gösteri Uçuşu
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Türkiye 3. 'sü Doruk'tan DPÜ'de Gösteri Uçuşu TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Kütahya Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Kütahya protokolü için üniversitemizde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Türkiye 3. 'sü Doruk'tan DPÜ'de Gösteri Uçuşu TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Kütahya Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Kütahya protokolü için üniversitemizde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kütahya Teknopark'ın genç girişimcisi Doruk Cengiz, Kütahya protokolü için uçuş gösterisi düzenledi.

Rektörlük binamızın önünde düzenlenen gösteriye Kütahya Valisi Ali Çelik, Küthaya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreterimiz Miktat Bektaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ile akademik ve idari personellerimiz katıldı.

Çalışmalarını Kütahya Teknokent'in Ön Kuluçka Merkezi'nde sürdüren ve 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde eden Doruk Cengiz, elde ettiği başarının ardından Üniversitemize yaptığı ziyarette, Kütahya protokolü için de bir gösteri uçuşu düzenledi. Vali Çelik ve milletvekilleri Gazel ve Erenler de gösteriyi drone'un üstündeki kameraya bağlanan gözlük ile deneyimledi.

İzleyenlerin beğenisini toplayan gösteri sonunda Kütahya protokol üyeleri Doruk Cengiz'i ve kutladılar ve başarılarının devamını dilediler.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 05 Temmuz 2021, Pazartesi/ 9 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Tasarım Teknokent,

Kaynak: Habermetre

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