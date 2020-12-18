Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı

Erken seçime ilişkin konuşan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş Türkiye'nin erken seçime gitmesini mümkün görmüyor. Bunun birkaç sebebi olduğunu belirtti.

Aktaş, bunları şöyle sıralıyor: "Birincisi, AK Parti hükümetleri bugüne kadar vatandaştan almış olduğu yetkiyi tümüyle kullandı. İkincisi, Cumhur İttifakı şu an Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyu koruyor. Muhalefet partilerinden radikal bir şekilde oyunu yükselten bir parti ise yok. Ayrıca farklı sebeplerden dolayı CHP'nin oyları düşüyor."

METROPOLL ARAŞTIRMA: ERKEN SEÇİM İKTİDAR İÇİN İNTİHAR GİBİDİR

MetroPoll Araştırma kurucusu Özer Sencar da erken seçim olmayacağını savunuyor. Ancak onun gerekçeleri Aktaş'tan farklı. Sencar'a göre, iktidarın erken seçime gitmesi için sonucunda galip çıkacağını görmesi lazım. Çok özel bir durum olmazsa iktidarın yakın bir dönemde erken seçime gitmeyeceğini ifade eden Sencar, "Şu anda erken seçime gitmek iktidar için intihar gibidir" diyor.

USLU: 2021'İN İKİNCİ YARISINDA ERKEN SEÇİM OLACAK

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu ise 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim olacağını düşünüyor. Bu erken seçimin Cumhur İttifakı içinde yaşanacak derin fikir ayrılıklarından kaynaklanacağını belirten Uslu, "Cumhur İttifakı'nın bütünlüğünü 2023'e kadar koruması düşük bir olasılık" iddiasında.

ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ ANKETLERE NASIL YANSIYOR?

Baskın seçim ihtimali de tartışmaların bir başka boyutunu oluşturuyor. Özer Sencar'a göre baskın seçimde iktidar kaybeder. Ancak iktidar yine de muhalefet cephesindeki olası kutuplaşma ve ayrılıkları fırsata çevirmek için baskın seçime gidebilir. Uslu ise iktidarın sadece başka seçenek kalmaması durumunda baskın seçime gidilebileceğini söylüyor.

SENCAR: BU İŞİ YAPABİLİRİM DİYEN BİR LİDER YOK

Kamuoyu araştırmacılarının halkın erken seçim beklentisine dair de farklı yorumları var. İbrahim Uslu, iki ay öncesine kadar vatandaşın erken seçim istemediğini ancak bugünlerde yarısından çoğunun "erken seçim olmalı" kanaatine ulaştığını ifade ediyor. "Ekonomi kötüye gittikçe bu talepler de artacaktır" diyor. Sencar ise halkın erken seçim beklentisinin olmadığını, insanların yoğun bir şekilde geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunlarla uğraştığını savunuyor ve ekliyor: "Erken seçim olsa bile halk ne iktidarın ekonomiyi düzelteceğine ne de muhalefetin bu işi becerebileceğine inanıyor. Bu işi yapabilirim diyen bir lider yok."