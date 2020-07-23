Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında füze denemesi yapacak Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında "Füze Atış Denemeleri" yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınlandı.

Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerinde bulunacağını, ilgili makamlarca yayınlanan bir NAVTEX (denizcilik uyarı notu) ile duyurmasının ardından Yunanistan da bir NAVTEX yayımladı. Atina'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dün yayınladığı duyuruyu iptal eden ve söz konusu durumu görmezden gelmeye devam eden bir NAVTEX yayımladı" denildi.