Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi
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Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Salih Akkuş - Haberler | Kültür Sanat

Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan etkinliklere Türki cumhuriyetleri yoğun ilgi gösterdi.

Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan etkinliklere Türki cumhuriyetleri yoğun ilgi gösterdi.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki Millet Bahçesinde kutlu zaferin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanında atlı spor gösterileri de yoğun ilgi görüyor. Türki cumhuriyetlerinin de ilk defa katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün katılması beklenen kutlama alanında kurulan çadırda ülkelerini tanıtan Türki cumhuriyetleri yoğun ilgi görüyor. Azerbaycanlı görevliler mutfakları başta olmak üzere geleneksel kıyafetlerini tanıtırken, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Türkler tarih yazmaya devam ediyor"

İHA muhabirine konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Türki cumhuriyetlerden 10 ülkenin etkinliklere katıldığını belirtti. Kurulan çadırlarında özellikle milli değerlerine yönelik tanıtımlar yaptıklarını ifade eden Başkonsolos Guliyev, "Burada milli yemeklerimizi, kıyafetlerimizi, halk müziğimizi, resim eserlerimizi ve yazarlarımızın değerli eserlerini tanıtıyoruz. Bu tanıtımla farklı duygular içerisindeyiz. Malumunuz 44 günlük bir savaşı kazandık. Hep kaybettiğimiz topraklarımızı bu kez geri alamaya başladık. Buradaki etkinlikte de başardığımız bu zaferin kutlamasını da yapıyoruz. Türkler tarih yazmaya devam ediyor" dedi.

Kırgızistan Büyükelçilik Ataşesi Begimay Bakıtbek ise ülkelerine ait kültür ve değerlerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, etkinliklerde ülkelerini daha da yakından anlatma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi
Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi
Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi
Türki cumhuriyetlerinden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Salih Akkuş

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