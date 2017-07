Türkeş'ten Hollanda'ya Tepki: Vatandaşlarımızın Özgürlüklerine Yönelik Kararı Kınıyorum

BAŞBAKAN Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindendir. Hiçbir yasadışı faaliyette bulunmayan vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik kararı kınıyorum" dedi.



Başbakan Yardımcısı Türkeş, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapacağı ziyaretin hoş karşılanmayacağını duyuran Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hollanda'nın kararını kınayan Türkeş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla her fırsatta temas kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:



"15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü münasebeti ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın vaki daveti üzerine Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde bulunan Orpheus Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya davet aldık. Organizasyonu yapan kuruluş, anılan etkinlik için salonu kiralarken Türkiye'den katılım olacağını belirtip, T.C. Hükümeti adına şahsımın katılacağını resmi makamlara bildirerek 05.07.2017 tarihinde salonun kiralama kontratını yapmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde; yaşananları anlatmak ve yurtdışında çalışıp kalbi ülkesi için atan vatandaşlarımızla bu vesile ile buluşup sohbet etmek maksadıyla bu toplantıyı kabul etmiştik.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindendir. 2. Cihan Savaşı sonrasında yakılıp yıkılan ve en önemlisi işgücü kaybına uğrayan Avrupa'nın kalkınması, ekonomisini düzeltmesi ve tekrar ayakları üzerinde durabilmesi için 1960'lardan itibaren oraya giden ve bulundukları ülkeye hizmet etmek, ekonomisine katkı sağlamak dışında hiçbir yasadışı faaliyette bulunmayan vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bu kararı kınıyorum. Biz, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla bundan sonraki her şartta ve her olası fırsatta temas etmeye ve kucaklaşmaya devam edeceğiz" - Ankara