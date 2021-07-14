Türkeli'de köprü inşaatının temeli atıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımına başlanan köprünün temel atma töreni gerçekleşti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımına başlanan köprünün temel atma töreni gerçekleşti.

İlçeye bağlı Karabey Köyü Çatak Düzü mevkiinde yapımına başlanan köprünün temel atma törenine, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, dua yapılarak, kurban kesimi gerçekleşti.

Türkeli'nin Karabey köyü Çatak Düzü mevkisi ile Düz Köyü Merkez Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan köprü, devlet-vatandaş işbirliğinde, İl Özel İdaresi tarafından proje destekli yaklaşık 500 bin liraya mal olacak. 14 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde yapılacak köprünün yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı