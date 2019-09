Türkeli'de Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 16:21

19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de kutlandı.



Cumhuriyet meydanında düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına, İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan İcik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.



"Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verilmiş ve bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir" diyen Astsubay İcik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karı toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Biz ülkemizi bir çadır gibi görüyoruz, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olursa; ecdadından haliyle damarındaki asil kandan güç alan bu milleti topyekun ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı, sizler gibi bir şeref sayacaktır."



Konuşmanın ardından öğrenciler, Gaziler Günü münasebetiyle hazırlamış oldukları eserleri okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından törene katılan protokol, gazi ve gazi yakınlarına İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak tarafından ikramda bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA