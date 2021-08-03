TürkEğitim Sen Kırşehir'de 4. Şube Başkanını seçecek

Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi, 4. Şube Başkanını seçmek için Kasım ayında 7. olağan genel kurula gidiyor.

Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi, 4. Şube Başkanını seçmek için Kasım ayında 7. olağan genel kurula gidiyor.

Türk Eğitim Sen eski Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, yürüttüğü sendika başkanlığı görevini bıraktığını duyurduktan sonra göreve gelen Hüdai Pakel, Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin seçim takvimini açıkladıktan sonra Kırşehir'de delege seçimine gidileceğini duyurdu. Kırşehir Şube Başkanlığı için kendisi ile birlikte 4 adayın yarıştığını belirten Pakel, "1992 yılında sendikanın Kırşehir'de kuruluşundan bu yana görev alan eski şube başkanımız Bilal Türk, 2007 yılından beri de şube başkanlığı görevini yürütmekteydi. Görevini bıraktıktan sonra 3. şube başkanı olarak ben göreve geldim. Şimdi ise 4. şube başkanımızı seçeceğiz" dedi. Yapılacak seçimlerle ilgili kampanya sürecini başlatan adaylardan Ali Elhan, sendikaların gelişmiş toplumlarda önemli bir yer edindiğini ve gelişmişlik ölçüsünün sivil toplum örgütlerinin varlığıyla da doğru orantılı olduğunu belirtti. Elhan, "Toplumun teşkilatlı olmasını önemsiyorum. Teşkilatlanmış toplum hem meşru araçların güçlenmesini hem de toplumun siyasal bilincinin gelişmesini sağlar. Sendikalar, toplumsal uzlaşının önemli araçlarından birisi olduğun gibi kültürel değişimin getirdiği sosyal sorunların da yeniden inşa sürecinin en önemli aktörleridir. Oluşturacağımız yeni yönetim ile elde etmeyi hedeflediğimiz başarıda lokomotif rol üyelerimizin olacaktır. Bu yönetim anlayışı ile hedefimiz birlik ve beraberlik anlayışıdır" diye konuştu.

Kırşehir'de, yapılacak seçimlerde Fatih Ünlü, İrfan Özer, Ali Elhan ve Hüdai Pakel yarışıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı