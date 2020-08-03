Turkcell'in gerçek fiberi emlak sektörüne değer katıyor
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Turkcell'in gerçek fiberi emlak sektörüne değer katıyor

Türkiye'yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, emlak sektörüne de değer katıyor.

Turkcell'in gerçek fiberi emlak sektörüne değer katıyor
03.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:24

Türkiye'yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, emlak sektörüne de değer katıyor.

Turkcell açıklamasına göre, pandemiyle birlikte yüksek hız ve kesintisiz internet bağlantısının önemi ortaya çıktı. Yüksek hız ve kesintisiz bağlantı için olmazsa olmaz fiber optik altyapı konusunda bugüne kadar yapılan araştırmalar, fiber internet ve yüksek hıza sahip evlerin daha değerli olduğunu ortaya çıkarıyor.

Bununla birlikte yapılan anketlerden çıkan bir başka sonuca göre katılımcıların büyük çoğunluğu fiber interneti olan ev tercih ediyor. Yine araştırmalarda yüksek hızlı bağlantının konut fiyatını balkon ya da kapalı otopark kadar etkilediğine de değiniliyor.

Türkiye'yi dünyayla aynı anda gerçek fiberle tanıştıran Turkcell'de de pandemi süresince fiber müşterilerinin gündüz internet kullanımında yüzde 90'a varan artışlar yaşandı. Akşam trafiğinde ise yüzde 30 artış meydana geldi. Turkcell fibere olan talep yine aynı şekilde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı.

"Fibere geçmek isteyen müşterilerimiz yine bu dönemde yüzde 70 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, fiber optik altyapıya yaptıkları yatırımın öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince evde geçirdiğimiz sürenin artması, yüksek hızlı internetin hayatımızı ne denli kolaylaştırdığını gösterdi. Fiber optik teknolojisinin sunduğu ışık hızı bu dönemde konut satın alma ve kiralama kriterleri arasında çok daha etkili olmaya başladı. Artık fiber internet de elektrik, su ve ısınma altyapılarından sonra dördüncü temel altyapı haline geldi. Bugüne kadar yapılan araştırmalar da fiber internet altyapısının ve beraberinde getirdiği güçlü mobil şebekenin konutlara ne denli değer kattığını gösteriyor. Türkiye'de de emlak sektörü fiberle fark yaratarak rekabeti artırıyor. Özellikle pandemi sonrası evden çalışma ve eğitim alma durumlarına her an hazırlıklı olmak için fiber altyapıya sahip evler, tercih sebebi olmaya başladı.

Bu anlamda Türkiye'yi dünyayla aynı anda gerçek fiberle tanıştıran şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin pandemi sürecindeki fiber internet kullanım alışkanlıklarına baktığımızda en büyük değişikliğin öğle saatlerinde olduğunu gördük. Gündüz trafikleri yüzde 90'a yakın artarken, akşam saatlerinde de yüzde 30 seviyesinde artışlar gözlemledik. Aynı zamanda fibere geçmek isteyen müşterilerimiz yine bu dönemde yüzde 70 arttı. Bu yoğun talebi karşılamak ve müşterilerimize kesintisiz ev interneti sunmak için mart ayından bu yana yüz binlerce haneyi Turkcell'in ışık hızında interneti ile tanıştırdık. Yenilikçi çözümümüz Superbox ile de müşterilerimize kablosuz yüksek hızda taşınabilir ev interneti sunduk. Müşterilerimizin hayatını fiberle ve yenilikçi ürünlerimizle kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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