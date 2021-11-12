(Türkçe sözlüklerde yer alan ve 'büyüklerin...) Kim Milyoner Olmak İster 12 Kasım Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU

Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

A: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

B: Filler tepişir, arada çimenler ezilir

C: Develer tepişir, arada pireler ezilir

D: Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

Doğru cevap: A şıkkı - Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

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