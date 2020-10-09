Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum
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Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum

09.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:32

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yeme rutinini anlattı ancak Türkçe konuşurken kullandığı yabancı terimleri herkesin tepkisini çekti. Şahin, söz konusu konuşma için, "İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar özentilik olarak algılıyor" dedi.

Yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ANA DİLİM İNGİLİZCE"

Şahin, "6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm. 18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar bunu özentilik olarak algılıyor" ifadelerini kullandı.

BOLCA İNGİLİZCE KELİME KULLANMIŞTI

Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE PARTİ YAPMIŞTI

Şevval Şahin 30 Ağustos'ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum gününü Boğaz'da kiraladıkları bir villada kutlamıştı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı. Tüm bu gelişmeler üzerine Şevval Şahin de 21. yaş gününü arkadaş grubuyla kutlayıp sosyal medyadan paylaşınca yeniden okların hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.

Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum

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