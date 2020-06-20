Türkçe beklendiği gibi matematik zordu
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Türkçe beklendiği gibi matematik zordu

Türkçe beklendiği gibi matematik zorduİSTANBUL, (DHA) ' LGS sınav sorularını değerlendiren Eğitimci A. Serdar Şeker, Türkçe sorularının beklendiği gibi matematiğin ise yoğun işlem gerektiren sorulardan oluştuğunu söyledi.

20.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:17

Türkçe beklendiği gibi matematik zordu

İSTANBUL, (DHA) ' LGS sınav sorularını değerlendiren Eğitimci A. Serdar Şeker, Türkçe sorularının beklendiği gibi matematiğin ise yoğun işlem gerektiren sorulardan oluştuğunu söyledi. Yorucu ve yıpratıcı bir süreçte öğrencilerin sınava girdiklerini aktaran Şeker, 'Sonuna kadar hak ettikleri tatile hızlı bir şekilde çıkıp çok iyi dinlenmelerini istiyoruz' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek. Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, sınav öncesi aldıkları önlemleri anlatarak soruları değerlendirdi.

'ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLARINI KORUMALARI İÇİ SAĞLIK KRİZLERİ BİLİM KURULU OLUŞTURDUK'

Bu yılın pandemi dolayısıyla ekstra zor olduğunu söyleyen A. Serdar Şeker, 'Önceki yıllarda çocukları sınavlara akademik ve psikolojik olarak hazırlardık. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ek bir yükümüz daha oldu. Bu çocuklar üzerinde bir baskıydı, sağlıklarını koruyacak şekilde sınava girmelerine gayret gösterdik. Sağlık Krizleri Bilim Kurulları oluşturduk, burada çalışan arkadaşlarımız her gün öğrenci ve velilerimizle iletişim halinde oldu. Sınava ilişkin yönlendirmeler yapıldı ayrıca sınav esnasında öğrencilerin sağlık güvenliğini sağlamak için hatırlatmalarda bulunuldu. Maske, sosyal mesafe kuralı ve dezenfektan kullanımı hatırlatıldı' diye konuştu.

TÜRKÇE BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Her sene farklı derslerden zorluk düzeyi değişen testler olduğunu söyleyen Şeker, 'Öğrencilerle konuşup aldığımız geri dönüşlere göre matematik ve fen bilgisi sorularının bir miktar zor olduğunu öğrendik. Türkçe'de mantık üzerine kurulu 2-3 soru vardı, bu sorularda öğrenciler ter dökmüş olabilir onun dışındaki sorular beklendiği gibiydi. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde kavram bilmeyi gerektiren sorular vardı. Osmanlı devletinin hukuki ya da fiili olarak sona ermesini çocukların ayırt etmesi için bilgi sahibi olmaları gerekiyordu, bu yönde sorular geldi' ifadelerini kullandı.

'KAZA VE KADER' SORULARI ÇELDİRİCİYDİ

Şeker, 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde çocuklar her yıl kaza ve kader sorularında zorlanıyor. Bu yıl da yine çeldiricilerin güçlü olduğu sorular vardı. İngilizce beklendiği gibiydi, düzenli bir şekilde çalışan bütün öğrencilerin çözebileceği bir testti' dedi.

MATEMATİKTE YOĞUN İŞLEM YAPMAYI GEREKTİREN SORULAR ÇOKTU

İkinci oturumdaki matematik testinde öğrencilerin zorlandığını aktaran Şeker, 'İşlem yoğunluğu bol olan sorulardan oluşuyordu. Fen testi deney düzenekleri ve gerçek yaşam üzerine kuruluydu. Matematik ve fen bilimleri soruları öğrencileri sözel alandaki derslere göre daha çok uğraştırdı' diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TATİLİ HAK ETTİ

'Sonuçlar açıklanana kadar önümüzde bir süreç var' diyen Şeker, 'Öğrenciler bu yıl hem psikolojik hem de fiziksel anlamda çok yoruldu. Sonuna kadar hak ettikleri tatile hızlı bir şekilde çıkıp çok iyi dinlenmelerini istiyoruz. Pandeminin sınav sürecine denk gelmesi çocukları yıprattı' ifadelerini kullandı.

Türkçe beklendiği gibi matematik zordu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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