Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi açıldı

03.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:05

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinin açılışında en iyi yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu söyleyerek, "Çünkü düşünebilen, sorgulayabilen, araştıran ve hemen biat etmeyen bir geleceğin yetişmesi çok önemlidir" dedi.



Bilecik Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olarak hazırlanan ve 50 çocuk kapasiteli Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan tesisin açılışına, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi, tesisin yapılmasındaki katkıları olan iş adamı Nurullah Ercan ve çok sayıda davetli katıldı.



"Bana göre en iyi yatırım çocuklara yapılan yatırımdır"



Başkan Şahin, Bilecik'te bir ilki gerçekleştirerek Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi'ni vatandaşların hizmetine sunduklarını ve çocukların her alanda en güzel şekilde yetişeceği bir mekanı olduğunu söyledi. Eğitime ve çocukların yetişme şartlarının önemine değinen Şahin, sözlerine şöyle devam etti;



"Çocuklarımızı seviyoruz ve onların yetiştirilmelerinin çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Bana göre yapılan yatırımların en iyisi çocuklara yapılan yatırımdır. Çünkü düşünebilen, sorgulayabilen, araştıran ve hemen biat etmeyen bir geleceğin yetişmesi çok önemlidir. Belediye olarak yüzlerce bina yapılabilir ve birçok altyapı çalışması yapılabilir. Ancak bir çocuğun en iyi yetiştirilmesi bu çalışmalardan en önemli olanıdır diye düşünüyorum. Bilecik Belediyesi olarak bu tür tesisleri diğer mahallelerimizde de yapacağız. Bu anlamda hemşerilerimizin bizlere destek vereceğini düşünüyorum."



İş adamı Nurullah Ercan ise, kurum olarak eğitime ve çocuklara katkı verecek yatırımlarda yer almaya devam edeceklerini belirterek, tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Belediye Başkanı Semih Şahin, Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan'a tesisin yapılmasındaki katkılarından dolayı Teşekkür plaketi takdim ederken, Ercan ise Belediye Başkanı Şahin'e, Atatürk görselinin bulunduğu bir tablo hediye etti.



Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan ise tesisin 50 kişilik kapasite ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet vereceğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra açılışı gerçekleştiren Başkan Şahin ve beraberindekiler, tesisi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.



Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi



Açılış programı kapsamında ayrıca çocuklar için şenlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şekeri ikram edildi, boyama kalemleri ile dergi hediye edildi. Yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar, tesisin oyun alanlarında gönüllerince eğlenme imkanı buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA