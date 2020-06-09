TürkAkım, Kıyıköy halkına ve bölgedeki hastanelere sağlık malzemesi bağışladı TürkAkım, COVID-19 salgını esnasında Kıyıköy halkının ve bölgedeki sağlık çalışanlarının korunmasına destek olmak amacıyla, Kıyıköy'de hanelere ve çevre il ve ilçelerde sağlık kurumlarına dağıtılmak üzere koruyucu sağlık ve temizlik malzemesi bağışında bulundu.

TürkAkım, COVID-19 salgını esnasında Kıyıköy halkının ve bölgedeki sağlık çalışanlarının korunmasına destek olmak amacıyla, Kıyıköy'de hanelere ve çevre il ve ilçelerde sağlık kurumlarına dağıtılmak üzere koruyucu sağlık ve temizlik malzemesi bağışında bulundu.

TürkAkım Projesi, 'iyi komşuluk' politikası çerçevesinde, Kıyıköy nüfusunun tamamına dağıtılmak üzere üç katlı cerrahi maske ve eldivenlerden oluşan sağlık kitleri hazırladığını duyurdu. Buna ek olarak, Trakya bölgesindeki çeşitli sağlık kurumlarına cerrahi maske, N95 maske, cerrahi eldiven, önlük, siperlik, temassız ateşölçer ve dezenfektandan oluşan koruyucu ekipman kitleri bağışlandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Kıyıköy'ün turizm potansiyelinin desteklenmesi çalışmaları kapsamında bölge sakinlerinin ve beldeye gelen misafirlerin sağlığının korunması için Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği'ne çok sayıda ozonlu hava temizleme cihazı bağışlandı. Bu cihazlar, Kıyıköy'deki otel,pansiyon, kamp alanı, restoran ve cafelerin yanı sıra ortak kamusal alanların dezenfeksiyonu için kullanılarak beldenin turizm faaliyetlerini güvenle yeniden başlatmasına olanak sağlayacak. Maske ve eldiven kitlerinin Kıyıköy sakinlerine dağıtımı muhtarlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bağışlanan sağlık malzemeleri ise Kırklareli, Saray, Vize ve Kapaklı Sağlık Müdürlükleri tarafından ilgili devlet hastanelerine ulaştırılacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA