Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Demirkıran'dan Dünya Sepsis Günü açıklaması

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Kovid-19'un yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 70-80 oranında organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açan sepsise neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Demirkıran, bir global ilaç ve tıbbi ürünler şirketi tarafından 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sepsisin vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki nedeniyle organ yetmezliğinden ölüme kadar uzanan ciddi ve acil müdahale edilmesi gereken durum olduğuna dikkati çekti.

Bu nedenle her yıl 13 Eylül ve haftasında sepsis konusunda toplumu bilgilendirici çalışmaların gerçekleştirildiğini aktaran Demirkıran, Türkiye genelinde bütün hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik sepsis konusunda eğitimlere başlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Demirkıran, herkesin enfeksiyon gibi nedenlerle sepsisle karşı karşıya kalabileceğini, toplumda sepsisin bilinirliğinin son derece az olduğunu vurguladı.

"Dünyada her 3 saniyede bir kişi sepsis nedeniyle ölüyor"

Dünya genelinde en sık karşılaşılan hastalık olan, kanserden daha fazla görülen sepsisi atlatan kişilerde ömür boyu sürebilecek fiziksel ve psikolojik durumların söz konusu olabildiğini anlatan Demirkıran, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre, sepsis hastalarında ölüm ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Demirkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada her yıl 50 milyona yakın sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybetmektedir. Bu oran her 3 saniyede 1 kişiyi sepsis yüzünden kaybettiğimizi göstermektedir. Dünyadaki her 5 ölümden biri sepsisle ilişkili ve vakaların yüzde 80'i hastanede dışında. Çünkü hastaneye geç geliyorlar. Ayrıca vakaların yaklaşık yüzde 40'ı da 5 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor."

Sepsisin deri veya yumuşak doku enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer iltihaplanması, kan dolaşımı, karın ve bağırsak enfeksiyonları, katater ilişkili enfeksiyonlar ile mantar ve parazitler nedeniyle olabileceğini anlatan Demirkıran, aynı zamanda virüslerin de sepsise yol açabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Demirkıran, sepsisin başlıca belirtileri arasında konuşma bozukluğu, zihin bulanıklığı, aşırı titreme, kas ağrısı ve ateş, idrar yapmama, şiddetli nefes darlığı, benekli veya renksiz cilt olduğunu ifade ederek, bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Tedavide her saniyenin hayati önem taşıdığının altını çizen Demirkıran, erken tanı, erken ve doğru tedavinin hayat kurtarıcı olacağını bildirdi. Demirkıran ayrıca kronik hastalar, dalağı olmayanlar, bağışıklık sistem hastalığı olanlar, 1 yaş altı ve 60, 70 yaş üzeri kişilerin riskli grupta yer aldığını kaydetti.

"Kovid-19 yoğun bakımlardaki hastalarda yüzde 70-80 civarında sepsise yol açıyor"

Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Kovid-19'un sepsise neden olma oranıyla ilgili bir soru üzerine, "Kovid-19, yoğun bakımlarda hastaları sepsisten öldürüyor. Ciddi organ yetmezlikleri yaratıyor. Akciğer, böbrek, karaciğer, dolaşım sistemi, kan sistemi bozuluyor ve hasta sonunda maalesef hayatını kaybediyor. Kovid-19 yoğun bakımlardaki hastalarda yüzde 70-80 civarında sepsise yol açıyor." bilgisini paylaştı.

"Çoğu hastane ek yoğun bakım üniteleri açmaya başladı"

Prof. Dr. Demirkıran, Kovid-19'dan kaynaklı yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına ilişkin soruya karşılık da 11 Ağustos'ta Türkiye genelindeki 60 merkezde yatan 952 Kovid-19 yoğun bakım hastasının verilerini açıkladıklarını anımsattı.

İnsanların bireysel tedbirleri ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Demirkıran, şunları kaydetti:

"Şehir adı vermeyeyim ama bir ilde tek bir yoğun bakım ünitesine bir günde yatan Kovid-19 hasta sayısı 50. Çoğu hastane şu anda ek yoğun bakım üniteleri açmaya başladı. Üyelerimizden gelen bilgilere göre, nüfusu 500 binin altında olan illerde hastaneler altıncı, yedinci Kovid-19 yoğun bakım ünitelerini açmaya başladılar."

"Kovid-19 vakalarında yaş grubu 30'a kadar indi"

Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıktığına da dikkati çeken Demirkıran, tam doz aşılanmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Demirkıran, "Şu an Kovid-19'da yaş grubu değişti. Birinci pikte ağırlıklı olarak yaşlılar ön plandaydı, hep 80-90 yaşlarında hastalarımız oldu. İkinci pikte de biraz öyle devam ettik. Şimdi ise orta yaş ve altı hastaları görüyoruz. Yaş grubu 30'a kadar indi." dedi.

11 Ağustos'ta yapılan araştırmada elde edilen verilerde de yoğun bakımdaki Kovid-19 hastaları içinde 30, 40 ve 50 yaş aralığının fazla olduğuna işaret eden Demirkıran, bu kişilerin büyük bölümünün aşısız kişiler olduğunu dile getirdi.

Demirkıran, yoğun bakımda yaş oranı yüksek kişilerin büyük bölümünün de tam doz aşıları tamamlanmamış kişiler olduğunu sözlerine ekledi.