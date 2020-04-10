Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
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İsmail Cinel, Sağlık, Güncel

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bulaşıcılığı önlemek için sıkı önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Belki tüm Türkiye'de değil ama vakaların en çok görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağı olabilir" dedi.

10.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:50
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizdeki vaka sayısı 42 bini aşarken, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den çarpıcı bir açıklama geldi. Cinel en çok vakanın görüldüğü 5 ile sokağa çıkma yasağının gelebileceğini söyledi.

"İKİNCİ SALGININ GELME OLASILIĞI SÖZ KONUSU"

Koronavirüs salgınının pik noktasının nasıl gerçekleşeceğini bilmediklerini ifade eden Prof. Dr. Cinel, "Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, pik noktasının nereye varacağı belli değil, Fransa'da bir günde 1400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF "BULAŞICILIĞI" ÖNLEMEK

MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 ameliyathanenin 14'ünün vakaların artması durumunda yoğun bakım olarak kullanılmak üzere ayrıldığını anlatan Cinel, birincil hedefin "bulaşıcılığı" önlemek olduğunu vurguladı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel

"YOĞUN BAKIM BİR EKİP İŞİDİR"

Prof. Dr. Cinel, yoğun bakımın yatak ve solunum cihazından ibaret olmadığını belirterek "Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir; 'yoğun bakımların akılcı kullanımının' ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler, Covid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 5 İL

Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü 5 il son açıklanan resmi kaynaklara göre şu şekilde: İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir

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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
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Haber Yorumları (6)
500
AAA: Sokağı çıkma yasağı için biraz geç kalındı, Avrupa da ve dünyada bir çok ülkede karantinalar esnetilmeye başlanıldı, İnşallah Bizim ülkemizde de bu illet virüs pik noktaya ulaşmıştır ve azalmalar başlar.
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DANGER: sokaga cıkma yasagı cıksında bu günlük çalışan hafdalık calışan insanlar ne yapsın calışmayana kimse para vermiyor allahdan biran önce gitsin şu hastalık herkes huzura kavuşsun zenginler istegramda tiktokta resim atacaklarına insanlara yardım etsinler lafla yürümez bu iş
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LEOPAR: hergün aynı konu edin artık toplu ölüm olduktan sonramı alınacak önlem alın biran önce bitsin bu illet
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...: üretim, ihracat ne olacak?
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NMKTC: Bu sayin hocamiz cok dogru soyluyor
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PAKO: bıktık artık ilan edinde kurtulalım
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500
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