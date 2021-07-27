Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Kültür Sanat

Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu Uçaklar gökyünüze hilal ve yıldız çizdi Koyunhisar zaferinin 719. yıldönümü, Türk Yıldızları'nın Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir semalarında gerçekleştirdiği gösteriler ve mevlid-i şerif ile anıldı.

Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu

Uçaklar gökyünüze hilal ve yıldız çizdi

BURSA - Koyunhisar zaferinin 719. yıldönümü, Türk Yıldızları'nın Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir semalarında gerçekleştirdiği gösteriler ve mevlid-i şerif ile anıldı.

Türk Yıldızları'nın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen uçuşlar renkli görüntülere sahip oldu. Gösteriye destek veren Milli Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızlarının yaklaşık 20 dakika ilçe etrafında yaptığı muhteşem gösteriler mest etti. Türk Yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterileri takip eden vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

Koyunhisar köyünde okunan mevlid-i şerif sonrası konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir ovasındaki Bafeus/Koyunhisar muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğunun yaptığı ilk savaş olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Koyunhisar zaferi, Osman Gazi ve yiğitlerine ve onların evlatlarına Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un kapısını açmıştır. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere büyük destek veren başta Milli Savunma Bakanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Türk Yıldızları ekibine ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu
Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu
Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu
Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:10:48. #1.14#

title