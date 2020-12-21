Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama

21.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:54
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayınlanan bir haber üzerine açıklama yaptı. Söz konusu haberin kamuoyunda veteriner hekimlik mesleğinin iki yıllık teorik bir eğitimle yapılabileceği algısı oluşturduğunu belirten TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayınladığı bildirgede şu ifadelere yer verdi:

"6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunu'nun 68. maddesinde haberde yer alan kişinin işlediği fiilin karşılığı 'Bu kanunun 11'inci maddesinde yazılı vasıflara haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi etmeye çalışanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılır' hükmüdür."

Yayınlanan haberi şiddetle kınadıklarının Eroğlu, haberin tekzip edilerek düzeltilmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Mesleki etik kuralları, ilkeleri ile objektif tarafsızlığı gereği; yazdığı haberdeki bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden ve 1954 yılından beri yürürlükte olan 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunda geçen meslek unvanımız olan 'Veteriner Hekim' unvanının dahi kullanılmadığı haberi şiddetle kınıyor, yayınlanan bu haberin veteriner hekimlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve halen yürürlükte olan; 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına ve 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu' hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Okan Bayülgen Seren Serengil
Spor Falcao Ali Şansalan Josef De Souza Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:04:12. #1.15#
title