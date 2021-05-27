Türk ve Yunan heyetleri hududun yeniden işaretlenmesi için Edirne'de görüştü
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Türk ve Yunan heyetleri hududun yeniden işaretlenmesi için Edirne'de görüştü

Türk ve Yunan heyetleri hududun yeniden işaretlenmesi için Edirne'de görüştü
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelin toplantı salonunda iki gün süren görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

Toplantıda hududun yeniden işaretlenmesi, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.

25-27 Mayıs'taki görüşmelerde her iki heyet tarafından da ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.

Türk ve Yunan heyetleri hududun yeniden işaretlenmesi için Edirne'de görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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