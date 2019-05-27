Türk ve Suriyeli kadınları "sanat" kaynaştırıyor

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te sanat atölyesinde bir araya gelen ve el emeği göz nuru eserler üreten Türk ve Suriyeli kadınlar, hem yeteneklerini ortaya çıkarıyor hem de birbirlerinin kültüründen faydalanıyor.

Kırkayak Kültür bünyesinde kurulan Mutfak/Matbakh Kadın Atölyesi, "Sanatta Kadın Birlikteliği" projesi adı altında Türk ve Suriyeli kadınları buluşturuyor.

Kadınlar, atölyede resim, heykel ve takı tasarımı gibi sanatlarla uğraşıyor.

Suriyeli ressam Falak Al Ghazzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli kadınlar arasında oluşan diyaloğu daha da arttırmak istediklerini söyledi.

Projeye destek olmak için atölye çalışmalarına katıldığını anlatan Ghazzi, çalışmalarda öğrettiği kadar Türk kadınlarından da birçok şey öğrendiğini ifade etti.

Ghazzi, atölyede kadınların birçok şeyi birlikte ürettiklerine aktararak, "Birbirimizden faydalanıyoruz. Türk ve Suriyeli kadınların beraber vakit geçirmeleri, üretim yapmaları çok önemli. Dillerimiz aynı olmasa da beden diliyle anlaşıyoruz. Türk dernekleriyle bur tür projelere katılıyorum. Elimden geldiğince devam edeceğim." dedi.

"Birlikte yaşayabileceğimizi göstermek istedik"

Mutfak/Matbakh Kadın Atölyesi kurucusu Ayşegül Ateş ise atölyeyi 2015 yılında kurduklarını belirterek, Türk ve Suriyeli kadınlar arasındaki dayanışmayı arttıracak projeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Sanatta Kadın Birlikteliği" çalışmasıyla birlikte yaşama olgusunu güçlendirmek istediklerine dikkati çeken Ateş, "Sinemacı, yazar, aşçı, ressam her meslekten kadınların üretime girmesini sağlamak istiyoruz. Kadınların özel alandan çıkıp kamusal alanda da görünürlüğünü arttırmak istedik. Güçlü kadınların olduğunu, birlikte yaşayabileceğimizi göstermek istedik." diye konuştu.

"Ortak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz"

Projede Suriyeli ve Türk 20 kadının gönüllü olarak yer aldığını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Ortak üretim modeli oluşturulmasını hedefliyoruz. Sanatçı arkadaşlarımızın deneyimlerini aktarmasıyla kültürel paylaşımlar ve sanatsal üretimlerin de önü açılacak. Sanatsal dayanışma modeli kültürler arası ortak üretim zemini oluşturacak. Takı, heykel, resim, haritalandırma yapıyoruz. Kimsenin kendisine ait malzemesi yok. Herkes birbirinin eşyasını kullanabiliyor. Suriyeli bir kadın göç hikayesini anlatırken Türk biri de şehirden şehre göçünü anlatıyor. Türk ve Suriyeli kadınların birbirini anlamasını sağlamaya, ortak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA