Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti
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Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, sabaha karşı uykusunda hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sanat dünyasında birçok ödüle layık görülen usta isim, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Usta sanatçının ölümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Güvenç'in ölümüyle yasa boğulan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duygularını anlattı.

İşte ünlü isimlerin duygulandıran paylaşımları...

ÇİÇEK DİLLİGİL

"Babamın bayrağı taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı, omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil Ödüllerinin sırtlanıcısı, nikah şahidim, ustam, Nedret teyzem.. Türk Tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro insanı ile vedalaşıyor. Tiyatronun divası... Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde. Elden geldiğince.

Hep anlatırdı Nedret Teyze İlk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı Belkıs imiş. 'Uğurumsun sen' derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret teyzeciğim. Nurlar içinde uyuyun."

Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti

NİLGÜN BELGÜN

"Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun."

Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti

IŞIL YÜCESOY

"Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun."

Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti

SÜHA UYGUR

"Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan'a, Ece'ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…"

Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

"Sizi her zaman zarafetiniz, hiç yaş almayan güzelim sesiniz, tiyatroyla hiç kopmayan bağınız ile hatırlayacağım. Devriniz daim oksun koca çınar."

Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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