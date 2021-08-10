Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor
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Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor

Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türk Tarih Kurumu (TTK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm tarih öğretmenleri ve kütüphanelere verilmek üzere 8 bin tarih kitabı temin ediyor.

Türk Tarih Kurumu (TTK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm tarih öğretmenleri ve kütüphanelere verilmek üzere 8 bin tarih kitabı temin ediyor.

KKTC'ye üniversite ve halk kütüphaneleri ile Milli Kütüphane'ye konulmak üzere, her biri TTK tarafından basılan ve sayıları 8 bin civarına ulaşan 250 set kitap bağışlandı. TTK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında görevli tüm tarih öğretmenleri için hazırlanan kitap setini de (Nutuk, masa takvimi, Kıbrıs Tarihi ile ilgili kitaplar ve ajanda) temin etti.

Kitaplar, yarın gerçekleşecek "Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi" başlıklı panelin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edilecek.

Kitapların teslimatı ve Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi paneliyle ilgili KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda yapılan basın toplantısına, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, TTK Başkanı Prof.Dr. Birol Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Türkiye ile KKTC'den eğitimciler katıldı.

???????Bakan Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı ilk günlerden itibaren eğitime önem verdiklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili de Türkiye'den kurumlarla da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yarın "Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi" başlığıyla panel düzenleneceğini hatırlatan Amcaoğlu, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen kitap setlerini KKTC'deki tarih öğretmenlerine ve kütüphanelere ileteceklerini söyledi.

"Tek çaremizin tarihimize sahip çıkarak, geleceğimizi şekillendirmek olduğunu biliyoruz." diyen Amcaoğlu, bu konuda kendilerine destek veren Türk Tarih Kurumu ve Türkiye'den diğer kurumlara teşekkür etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hekimoğlu da daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'de bulunduklarını ve buradaki bilim ve kültür insanlarıyla yakın temas halinde olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Geçmişte Türk Tarih Kurumu tarafından KKTC'de çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlatan Hekimoğlu, "Bugün de burada tarih öğretmenlerinin katılacağı etkinlik olacak. Bunu çok önemsiyoruz, yeni nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerdir. Bu öğretmenlerin Türk tarihine dair hassasiyetlerini pekiştirmek ve burada yetişecek olan nesillerin Türk tarihini ve özelde Kıbrıs tarihini öğrenmeleri için bizler Türkiye'deki kurumlarımız olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Hekimoğlu, 20-24 Ekim 2021'de "Türk Kültür Mirası: Kıbrıs" başlıklı bir etkinliğin Atatürk Kültür Merkezince düzenleneceğini söyledi.

"Kitaplarımızın okullar açılmadan önce hazır olması da güzel oldu"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Çetin ise bu programın salgın süreci sebebiyle geciktiğini, normalde KKTC'deki tüm tarih öğretmenlerine bir kitap seti hazırladıklarını ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne gönderdiklerini kaydetti.

Çetin, "Bu akşam ve yarın öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz, özellikle onları dinleyeceğiz. İhtiyaçlar neyse onlar bizi yönlendirsinler, biz elimizdeki bütün imkanları inşallah kullanacağız. Kitaplarımızın okullar açılmadan önce, yaz döneminde hazır olması da güzel oldu." dedi.

Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor
Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor
Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor
Türk Tarih Kurumu, KKTC'deki tarih öğretmenleri ve kütüphaneler için 8 bine yakın kitap temin ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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